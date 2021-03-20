Глава ЕК не исключила запрета на экспорт из ЕС вакцины AstraZeneca

Анастасия Иванова

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возможности введения запрета на экспорт из Евросоюза вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, которая поставила в страны сообщества лишь часть от согласованного количества вакцины.

"У нас есть возможность запретить запланированный экспорт. Это послание для AstraZeneca: ты сначала выполняешь свой контракт с Европой, после чего начинаешь поставки в другие страны", - предупредила фон дер Ляйен в интервью изданиям медиагруппы Funke.