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Глава Еврокомиссии пригрозила AstraZeneca запретом на экспорт вакцины из ЕС

Глава Еврокомиссии пригрозила AstraZeneca запретом на экспорт вакцины из ЕСФото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пригрозила компании AstraZeneca запретом экпортировать ее вакцину от коронавируса из Евросоюза в другие государства в связи с сокращением поставок в страны ЕС. Об этом она сообщила в интервью медиагруппе Funke, передает ТАСС.

Фон дер Ляйен указала, что Еврокомиссия имеет право запретить экспорт препарата. «Это сигнал AstraZeneca: ты выполняешь свой контракт с Европой, прежде чем начинаешь поставлять в другие страны», — пояснила она, отметив, компания поставила в Евросоюз в первом квартире только 30 процентов от согласованного количества вакцины.

По словам главы ЕК, сейчас Европа находится в сложной эпидемиологической ситуации, в некоторых европейских государствах началась третья волна COVID-19, по территории быстро распространяются агрессивные штаммы вируса.

В мире

По материалам: lenta.ru
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