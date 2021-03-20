Голкипер Джанлуиджи Буффон хочет завершить карьеру в «Парме»

Анастасия Иванова

Вратарь итальянского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон сообщил о своем желании завершить карьеру в футбольном клубе «Парма».

Об этом рассказали испанские СМИ.

Буффон хочет перейти в команду «пармезанцев» этим летом.

Следует отметить, что легендарный 43-летний голкипер уже выступал за футбольный клуб «Парма» с 1994 по 2001 год. Джанлуиджи также мотивировал данное своё решение тем, что он хочет далее провести свой последний сезон в карьере в качестве основного вратаря этой команды.

В нынешнем сезоне знаменитый Буффон провёл за клуб «Ювентус» 10 матчей и пропустил 5 мячей. На счету великого итальянца имеется 6 игр «на ноль». Контракт Буффона с данным футбольным клубом истекает в июне.

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