Голый Митя Фомин оседлал собаку в разных позах: «Панин. Начало»

Влада Некрасова

Певец Митя Фомин шокировал поклонников обнажёнными снимками. Артист вместе со своей собакой устроил «голую фотосессию».

Провокационный контент Митя Фомин опубликовал у себя в Instagram. На снимках совершенно голый певец оседлал собаку Снежу в разных позах. Однако подобную выходку пользователи сети сравнили со скандальной историей Алексея Панина. Тогда в интернет просочилось видео, где актер имитирует совокупление с животным. В результате, снимки без трусов реакцию у публики вызвали неоднозначную. Под постом Фомина собралось около 400 неприятных комментариев. Поклонники разочаровались в кумире и заявили, что подобные кадры им неприятно смотреть.

«Митя, надеюсь, ты не как Леха Панин?», «Видимо, в поисках бойфренда», «Зоофил престарелый», «Бедная собака», «Панин. Начало», — возмущаются пользователи сети.

Однако нашлись и защитники певца. Многие восхитились мускулистой фигурой Фомина и отметили, что нет ничего постыдно в том, что певец захотел обратить на себя внимание. Более того, сам Митя этого и не скрывает.

«Чет давно нас со Снежей не было в «Вечернем Урганте». Пора напомнить о своем существовании», — подписал он провокационные кадры.

[media=https://www.instagram.com/p/CMjTF6fBivG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]