Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года

Вадим Карасев

Гороскопы — лучшие помощники для тех, кто хочет обойти стороной трудности и повысить шансы на успех в любой из сфер жизни. Старайтесь следовать советам астрологов, чтобы меньше попадать в трудные ситуации.

На этой неделе будет везти представителям сильных Знаков Зодиака. Этим людям хватит энергии для преодоления всех проблем. Самое главное — научиться делиться своей уверенностью и оптимизмом с другими. Это поможет наладить новые связи и укрепить дружбу, любовь, родственные связи.

Овен

Овнам стоит опасаться ссор и конфликтов из-за негативного перехода Венеры в их Знак. Заговоры от скандалов помогут сохранить гармонию и любовь. Женщины и мужчины этого Знака будут находиться примерно в равных условиях. Большая удача в личной жизни ожидает Овнов, которые живут или встречаются с другими Овнами. Если есть лишние деньги, то нужно экономить время. Если есть лишнее время, астрологи советуют поберечь свои деньги. Представителям этого Знака Зодиака не стоит давать никому пустых обещаний.

Телец

Тельцам удастся очистить свою карму и изменить судьбу. Звезды на их стороне, поэтому в их жизни начинается светлая полоса. Не нужно отключать рационализм и осторожность, особенно в делах, касающихся работы и денег. Тельцы смогут вынести важные уроки из прошлых ошибок. Настало время разобраться с главными причинами того, почему их жизнь сложилась так, а не иначе. Что касается денег, то в этой сфере астрологи советуют смотреть в оба. Не стоит носить с собой крупные суммы наличных, влезать в долги и оформлять кредиты.

Близнецы

Самые сложные дни для Близнецов — 22 и 23 марта. В понедельник может случиться много трудных жизненных ситуаций, но три способа быстрого привлечения удачи помогут избежать проблем или решить их максимально оперативно. Астрологи советуют полагаться на факты, а не на домыслы, доводить дела до конца. В любовной сфере Близнецов ожидают огромные успехи. В особенности это относится к тем, кто уже состоит в отношениях. Близнецам удастся вывести любовь на новый уровень. Свободным представителям Знака лучше не переоценивать себя.

Рак

У многих Раков будет очень развита эмпатия, что может оказаться опасным. Не нужно обращать внимание на тех, кто провоцирует появление негативных эмоций. Так могут действовать манипуляторы и энергетические вампиры. Они будут умело расставлять свои сети, так что Ракам придется смотреть в оба. Что касается одиноких представителей Знака, то на их любовном радаре могут возникнуть новые претенденты на роль второй половинки. Всем, кто в отношениях, стоит подарить любимому человеку ласку, любовь, тепло и доброту.

Лев

Львам на этой неделе очень повезет в любви. Одиноким людям этого Знака стоит сфокусироваться на поисках второй половинки. Нужно лишь заранее проверять совместимость, чтобы не разочароваться в выборе. Всем, кто в отношениях, звезды и планеты сулят много удачи. Нужно посвящать свое свободное время семье и любимому человеку. Не нужно воспринимать критику со стороны окружающих слишком близко к сердцу, тем более что существенная ее часть может быть уместной. Выходные идеально подходят для шопинга.

Дева

У Дев могут появиться новые враги. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали, как блокировать негатив людей, которые нас не любят. Это крайне полезные навыки, потому что в окружающем мире порой слишком много отрицательной энергии. Считается, что те, кто нас не любит, делятся на два типа: на тех, кто глуп, и на тех, кто нам завидует. Девам будут чаще попадаться люди второго типа. Они опасны тем, что их негатив может быть не виден сразу. На этой неделе полезно отправляться в дальние поездки, менять обстановку.

Весы

Весам астрологи настоятельно рекомендуют посвятить часть свободного времени домашним делам. Это должно благотворно отразиться на привлечении успеха и удачи. Привлечь желаемое в свою жизнь им помогут также три психологические техники. Вообще, сейчас идеальное время для того, чтобы заниматься самоанализом, духовными практиками. Не исключено, что Весы смогут найти ответы на давно волнующие вопросы. 26 и 27 числа в жизни Весов может произойти что-то приятное, но не входящее в планы. На выходных лучше не переутомляться.

Скорпион

Скорпионам много проблем принесет отрицательная энергетика, подпитываемая Венерой в Овне. Астрологи не советуют принимать спонтанные решения, потому что их последствия могут быть плачевными. Также не стоит отклоняться от стандартного распорядка дня. Если не рисковать и не искать приключений, неделя пройдет достаточно легко, а неурядицы будут безобидными. Скорпионам стоит залатать дыры, через которые утекает их жизненная энергия, потому что никакой подпитки от звезд и планет они получить до воскресенья не смогут.

Стрелец

Эксперты рекомендуют Стрельцам не отправляться в дальнюю дорогу, не совершать дорогостоящих покупок. Если захочется познакомиться с кем-то, то лучше сделать это в интернете. Основу успеха будет составлять интуиция. Нужно как можно чаще прислушиваться к внутреннему голосу, особенно в трудных ситуациях и в моменты встреч с жизненными дилеммами. Стрельцы относятся к самым проницательным Знакам Зодиака, но в конце марта им будет очень непросто прогнозировать поведение людей. Их природный дар временно угаснет.

Козерог

Не нужно оправдываться и объяснять причины своих поступков каждому встречному. Козероги в период с 22 по 28 число вольны поступать так, как того требует их сердце. Большие успехи ожидают этих людей в сфере любви. Ускорить поиски второй половинки помогут пять сильных практик от парапсихологов. В финансовой сфере стоит опасаться агрессивного поведения людей. Конкуренты могут внезапный ход, но не нужно бить тревогу. Желательно продолжать действовать в привычном ритме, заниматься рутинными делами.

Водолей

У Водолеев могло накопиться много негативных мыслей, успевших сформировать негативные программы. Избавиться от них поможет специальная медитация. В конце марта Водолеям стоит побольше общаться с приятными людьми. Нужно искать тех, от кого исходит оптимизм. Что касается сферы финансов, то тут Водолеям стоит быть начеку. Экономить нужно время, а не деньги. Стоит правильно спланировать дела и расставить приоритеты. Из-за упадка Венеры могут открываться любовные треугольники. Честность уйдет на второй план.

Рыбы

Рыбам на голову может свалиться много новых задач и проблем. Из-за этого усталость может прийти не в пятницу, а в первые пару дней недели. Это спровоцирует появление апатии и уныния. Победить такое состояние помогут мудры для самовосстановления. С пятницы наступит идеальное время для изучения духовных практик, осознанных сновидений, поисков новых увлечений. В общении с близкими и коллегами стоит сохранять тактичность и сдержанность. Умеренные траты пойдут Рыбам на пользу. В начале недели лучше не посещать людные места.