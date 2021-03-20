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Горы бутылок и мусора: четвертая жена Михаила Ефремова спивается в нищете, пока он сидит в тюрьме

Горы бутылок и мусора: четвертая жена Михаила Ефремова спивается в нищете, пока он сидит в тюрьме

Ксения Качалина и ранее жила в непростых условиях. Артистка отказывалась работать и пристрастилась к спиртному. Однако Ефремов помогал бывшей избраннице деньгами. Теперь же она осталась без средств к существованию.


Экс-супруга Михаила Ефремова, которая является матерью его дочери Анны-Марии, живет в центре столицы. Тем не менее, назвать квартиру женщины элитной вряд ли у кого-то повернется язык. Недвижимость Качалиной нуждается в срочном ремонте и уборке: со стен буквально сходят обои, а полы завалены горами мусора, большую часть которого составляют бутылки из-под алкоголя и окурки. Помимо этого, у бывшей жены актера есть несколько кошек. «Мне никто деньгами не помогает. Слава богу, что у животных еда есть», — рассуждает она. 

Ксения даже к журналистам выходит в состоянии алкогольного опьянения, а в магазине вместо еды приобретает сигареты и водку. О бывшем муже, который поддерживал ее финансово, женщина говорит с теплом, правда, передачки носить ему не собирается. Письма писать тоже отказывается. По словам Качалиной, попадание Ефремова в тюрьму стало вполне логичным, она знала, что так когда-нибудь случится. «Он прекрасный открытый мажор, который абсолютно не приспособлен к этим пыточным условиям», — уверяет артистка в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. 


К слову, без материальной поддержки осталась и нынешняя жена Ефремова — звукорежиссер Софья Кругликова. Женщина занимается воспитанием троих детей от актера. Супруга Михаила Олеговича попыталась получить доступ к банковской ячейке с деньгами, но муж не предоставил ей необходимых данных. Теперь Кругликовой приходится искать другие способы, чтобы обеспечить наследников всем необходимым.

Напомним, что Ефремов в данный момент находится в колонии под Белгородом. Минувшим летом артист стал виновником смертельного ДТП в столице. В момент столкновения звезда был пьян и выехал на встречную полосу, после чего получил реальный срок в размере 7,5 лет лишения свободы. Теперь же ему приходится адаптироваться к тюремным условиям. 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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