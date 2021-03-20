Гуаньча: Жители Китая заявили, что КНР усмирил США в ходе брифинга на Аляске

Влада Некрасова

Пекинские издания «Гуаньча» и «Хуаньцю шибао» сообщили, что китайская сторона сумела усмирить США, отвечая на агрессивные выпады американцев в ходе переговоров на Аляске.

Администрация Вашингтона провела на Аляске свои первые переговоры с Пекином. Энтони Блинкена и советник по национальной безопасности Джейк Салливан обрушились с жесткой критикой на китайского дипломата Ян Цзечи и министра иностранных дел Ван И. Однако, китайские представители отбили все нападки, обвинив администрацию Белого дома в давлении с позиции силы.

«Вы не имеете права разговаривать с Китаем с позиции силы, у вас нет на это полномочий», – заявили китайцы.

Читатели китайских изданий единодушно поддержали своих представителей на Аляске, порадовавшись, что Ян Цзечи и Ван И достойно парировали все обвинения американцев.

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