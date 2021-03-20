Иеромонах Фотий об участии в «Голосе»: «Свои же православные клевали. Архиереи говорили, что против»

Влада Некрасова

Иеромонах Фотий принял участие в вокальном конкурсе в 2015 году. Появление священнослужителя в шоу стало для многих настоящим открытием. У мужчины появилась большая армия поклонников, однако не обошлось и без злопыхателей. Победитель проекта признался, что стал жертвой травли и зависти.

Прошло пять лет с громкой победы иеромонаха Фотия в шоу «Голос». Священнослужитель признается: проект стал для него отличной школой, где он не только вырос в творческом плане, но и приобрел друзей. «Я, конечно, следил за собой внутренне, чтобы не зазвездиться. Наверняка, эти сердечные движения у меня присутствовали. Приятно же, когда тебя видят на улице, фотографируются. Даже в маске меня все равно узнают. Это приятно. Слава Богу, не забыли», — улыбался монах.

Фотий отмечает, что не гнался за первым местом в конкурсе, а просто получал удовольствия от музыкальных экспериментов. При этом он старался всегда помнить о рясе и не позволял себе вольностей в выступлениях. Однако не все поддерживали энтузиазм монаха.

«Я был готов ко всему. Свои же православные клевали. Какие-то архиереи мне говорили прямо в лицо: «Я был изначально против. Говорю вам честно, не скрывая». Но я принимаю это, знаю, что со своей точки зрения они тоже правы. Да, это нечто нестандартное, нетрадиционное, но нисколько не умоляющее статус священства», — уверен победитель шоу.

35-летний иеромонах добавил, что в целом собратья позитивно отнеслись к его сценической деятельности. Но порой Фотию приходится сталкиваться с открытой неприязнью. «Есть люди, у которых я стал нерукопожатным. Не знаю почему. Может быть, они более консервативно настроены и не приняли тот факт, что я оказался, грубо говоря, в ящике», — негодовал он.

Ведущая YouTube-шоу «Хочу с…» Ксана Сергиенко удивилась рассказам собеседника: «То есть существует некая зависть?». Священнослужитель с грустью согласиться: «Есть, да-да. Мне кажется, такое бывает в любом коллективе. Кто-то любит, а кто-то нет», — вздыхал иеромонах.