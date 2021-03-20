Илья Авербух объяснил, почему отказался от участия Грищук в «Ледниковом периоде»

Лидия Мартынова

Известный российский фигурист и знаменитый хореограф Илья Авербух дал свой комментарий на слова двукратной олимпийской чемпионки в танцах на льду Оксаны Грищук. Ранее она сообщила о том, что продюсер “Ледникового периода” якобы в последний момент отменил ее возможное участие в данном проекте.

Как рассказал в ответ сам Илья Авербух, он действительно всего несколько лет назад хотел тогда пригласить в шоу Грищук. Однако в ходе проводимой подготовки к «Ледниковому периоду» возникли просто непреодолимые трудности.

«Мы действительно приглашали тогда Оксану. Она живет в Америке, было тогда достаточно сложно обеспечить ей приезд и проживание. Были также сложности и с партнерами тоже, но я даже не помню, в каком даже сезоне это было. Влияла ли как-то Татьяна Анатольевна Тарасова на данное решение? Конечно же, нет», — процитировал хореографа «Спорт-Экспресс».

По словам самого Авербуха, он сейчас не поддерживает никаких отношений с Грищук, но при этом между двумя звездами нет и не было никаких конфликтов и разногласий. Фигурист также подчеркнул, что у них просто «нормальные отношения».

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