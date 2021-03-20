Иностранцы больше не смогут владеть земельными участками в Крыму

Вадим Карасев

В России вступил в силу указ президента, запрещающий иностранным гражданам и компаниям, а также лицам без гражданства владеть земельными участками в Крыму.

Владимир Путин подписал его год назад. Согласно документу, Крым включен в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут быть собственниками земельных участков. Запрет действует в 19 из 25 муниципальных образований региона, в том числе в Евпатории, Керчи, Ялте и Судаке, а также в 12 муниципальных образованиях Севастополя. Исключения составляют Симферополь, Джанкой, Красноперекопск, Белогорский, Красногвардейский и Первомайский районы.

Иностранцы, владеющие землей в попавших под ограничения районах, должны в течение года передать права собственности. Если это сделано не будет, имущество принудительно выставят на продажу, а деньги затем вернут бывшему владельцу либо передадут в государственную собственность с возмещением бывшему владельцу стоимости имущества, определенной судом.

