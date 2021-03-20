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Иностранным гражданам запретили владеть земельными участками в Крыму

В 2021 году иностранные граждане могут потерять около 10 тысяч земельных участков на территории Крыма. Годовой срок, который российские власти предоставили иностранцам для отчуждения, истекает в марте.

20 марта 2020 года президент России Владимир Путин подписал Указ № 201, в котором определенные территории были включены в список тех, на которых земельные участки не могут принадлежать «иностранцам» и «иностранным юридическим лицам».

Этот указ фактически накладывает на иностранцев обязанность в течение года передать свои земельные участки. Если они не сделают этого в установленный срок или не захотят этого сделать, произойдёт принудительное отчуждении земельного участка. Далее участок будет выставлен на продажу на аукцион. Об этом сообщает РБК, с отсылкой на Росреестр.

Как сообщает РБК, ограничения накладываются на 19 из 25 муниципальных образованиях Крыма.

Сообщение Иностранным гражданам запретили владеть земельными участками в Крыму появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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