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Иран уличили в переброске спецоружия в Сирию

Иран уличили в переброске спецоружия в СириюГаби АшкеназиФото: пресс-служба МИД РФ / Reuters

Глава МИД Израиля Габи Ашкенази уличил Иран в переброске спецоружия в Сирию, чтобы оттуда осуществлять атаки на еврейское государство. Об этом министр заявил в интервью ТАСС.

«Иран продолжает наращивать переброску специальных систем вооружений в Сирию, в первую очередь ракет, для того чтобы использовать Сирию как платформу для операций против Израиля», — заявил Ашкенази. Министр подчеркнул, что Израиль не допустит присутствия иранских формирований вдоль своей границы с Сирией и будет добиваться их полного вывода из соседнего государства.

Израиль регулярно наносит авиаудары на территории Сирии. По сообщениям СМИ, их целью зачастую становятся позиции проиранских формирований в стране. Самая недавняя атака произошла накануне, 17 марта. Тогда ВВС Израиля нанесли удары по окрестностям Дамаска. Сирийское государственное СМИ заявило, что атака была отражена и причинила лишь материальный ущерб. Армия Израиля от комментариев отказалась.

Кроме того, сообщалось, что за два года Израиль подорвал дюжину кораблей, перевозивших иранскую нефть в Сирию. Сам Тегеран сообщил лишь о части нападений на свои танкеры, но нередко обвинял в них Израиль.

В мире

По материалам: lenta.ru
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