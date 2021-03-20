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Испытания «Спутника V» пройдут в Риме

Испытания «Спутника V» пройдут в РимеФото: Максим Богодвид / РИА Новости

Испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для Евросоюза начнутся в Риме в Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани. Об этом сообщил губернатор итальянской столичной области Лацио Никола Дзингаретти, пишет газета La Repubblica.

По его словам, соответствующее соглашение с научным центром будет подписано через несколько дней «в рамках исследования об эффективности против разновидностей вируса». Дзингаретти добавил, что также ожидается формальное разрешение от Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

Премьер-министр Италии Марио Драги поддержал мнение канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что страны могут самостоятельно закупать «Спутник V», если Евросоюз не прийдет к общему решению по вопросу. 17 марта еанцлер Австрии Себастьян Курц призвал ЕМА к скорейшему допуску российской вакцины на европейский рынок.

Ранее в Европе возникли проблемы с вакциной от AstraZeneca. После введения препарата умерло несколько людей, у некоторых привитых развился тромбоз, а сама компания не справляется с поставками обещанного количества доз препарата.

В мире

По материалам: lenta.ru
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