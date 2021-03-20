Источник: Киев отказался в полной мере соблюдать перемирие в Донбассе

Влада Некрасова

Источник РИА Новости сообщил об отказе Украины в полной мере соблюдать договоренности, касающиеся режима прекращения огня в Донбассе.

По данным собеседника агентства, эта информация содержится в письме, которое замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак направил представителям стран "нормандской четверки" по итогам переговоров политических советников и представителей министерств иностранных дел в режиме видеоконференции.