Источник: Киев отказался в полной мере соблюдать перемирие в Донбассе
Сегодня, 15:25 Влада Некрасова
Источник РИА Новости сообщил об отказе Украины в полной мере соблюдать договоренности, касающиеся режима прекращения огня в Донбассе.
По данным собеседника агентства, эта информация содержится в письме, которое замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак направил представителям стран "нормандской четверки" по итогам переговоров политических советников и представителей министерств иностранных дел в режиме видеоконференции.
По материалам: ria.ru