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Источник: Киев отказался в полной мере соблюдать перемирие в Донбассе

Источник: Киев отказался в полной мере соблюдать перемирие в Донбассе
Источник РИА Новости сообщил об отказе Украины в полной мере соблюдать договоренности, касающиеся режима прекращения огня в Донбассе.

По данным собеседника агентства, эта информация содержится в письме, которое замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак направил представителям стран "нормандской четверки" по итогам переговоров политических советников и представителей министерств иностранных дел в режиме видеоконференции.

В мире

По материалам: ria.ru
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