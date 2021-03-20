«Я вынужден закрыть проект «Холостяк»: Тимати ответил на критику шоу за сексизм

Анастасия Иванова

После премьеры восьмого сезона шоу «Холостяк» на Тимати вылилась волна хейта — зрителям не понравилось, что армия девушек борются за сердце мужчины. Главный герой проекта решил ответить недовольным и заявил об удалении первой серии проекта.

Негативно о шоу высказалась Регина Тодоренко, Анна Хилькевич и пользователи Сети. Тимати решил не молчать и ответил публике. Так, по его мнению, проект «Холостяк» ТНТ был интересен ему лично, но из-за большого негатива он решил закрыть его.

«Простите, что не оправдал ваших ожиданий. Я закрываю проект «Холостяк и удаляю первую серию из YouTube. Я рад, что спустя восемь лет в России наконец-то узнали про это замечательное шоу, после моего дебюта. Но многие очень известные блогеры расстроены поведением девушек. Не должны уважающие себя красавицы бороться за Гучи Деда», — написал рэпер.

37-летний музыкант подчеркнул, что «финал уже рассекретили», поэтому смотреть никому не интересно. В социальных сетях поднялась целая волна возмущения — поклонники шоу так и не поняли, шутка это или нет, поэтому принялись уговаривать музыканта не обращать внимания на весь хейт.

Злопыхатели же наоборот, обрадовались посту Тимура Юнусова (именно так он попросил себя называть во время шоу) и сказали, что это правильное решение. Позже канал ТНТ со своего официального аккаунта сообщил, что первый выпуск удалил по просьбе Тимати.

«Кто успел посмотреть — вам повезло! Сезон должен был быть отличным», — написали руководители.

Правда, похоже, это хайп вокруг одного из самых рейтинговых шоу проекта. Сам Тимати сообщил, что цифры первого выпуска побили все рекорды. К слову, в телевизионной программе вторая серия «Холостяка» до сих пор стоит — ее покажут 21 марта.