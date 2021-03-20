Экс-депутат Рады Журавко: Украина провоцирует конфликт в Донбассе с молчаливого согласия Германии и Франции

Алексей Вольцев

Как сообщает портал ФАН, бывший украинский политик Алексей Журавко выказал уверенность, что эскалация конфликта в Донбассе ведется с молчаливого согласия западных стран, а именно Франции и Германии.

Только так Журавко может объяснить отказ Украины соблюдать режим прекращения огня, который они озвучили на очередной онлайн-встрече “нормандской четверки”. По мнению Журавко, целью бесконечных обстрелов со стороны Украины является провокация РФ, с тем чтобы Россия пришла на помощь жителям Донбасса, а киевская власть смогла быть выдвинуть обвинения в агрессии.

Кроме того, Журавко отметил, что фактически Минские соглашения уже не действуют, а Франция и Германия поддерживают Киев, но негласно. Также Журавко выразил уверенность, что у президента Украины Зеленского нет понимания того, что запад просто использует ВСУ в качестве пушечного мяса.

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