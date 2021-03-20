Экс-глава Национальной разведки США: НЛО могут принадлежать РФ и Китаю

Анастасия Иванова

Как сообщает источник Федеральное агентство новостей, армия Америки зачастую встречается с неопознанными летающими объектами. Об этом сообщил бывший глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф.

Рэтклифф говорит, что найденные летающие тарелки имеют загадочное происхождение. Ученые Америки на сегодняшний деньетак не смогли понять, по каким технологиям производятся данных объекты. Так же Джон Рэтклифф отмечает, что летающие корабли могут преодолевать звуковой барьер без ударной волны. Бывший лидер разведслужбы Америки не исключает вариант, что эти неопознанные объекты были созданы Россией или Китаем.

Джон Рэтклифф в 2020 году собирал информацию о встречах с инопланетными кораблями, но из-за того, что он покинул свой пост, работа была приостановлена.

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