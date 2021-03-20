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Экс-солистка «ВИА Гры» и украинский ведущий поругались из-за груди

Как сообщает источник Федеральное агентство новостей, экс-участница популярной женской группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская заблокировала на своих официальных страницах в социальных сетях украинского коллегу Славу Демина. В 2020 году ведущий задал непристойный вопрос артистке.

Весной прошлого года Демин спросил у Грановской, в чем секрет ее красивой формы груди после рождения троих детей. Так же украинский ведущий задал вопрос по поводу удобства с таким размером груди.

Надежда Мейхер-Грановская возмутилась вопросами телеведущего и сказала, что такие разговоры ей неприятны. Так же певица сообщила, что намерена покинуть интервью, сели продолжится обсуждение этой темы. После завершения съемок Слава Демин был добавлен в черный список в социальных сетях певицы.

Сообщение Экс-солистка «ВИА Гры» и украинский ведущий поругались из-за груди появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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