Эксперт рассказал о последствиях решения Киева по "Мотор Сич"

Влада Некрасова

Украинско-китайские отношения пострадают в связи с решением суда в Киеве об аресте 100% акций компании "Мотор Сич", могут возникнуть проблемы со сбытом металлопродукции на рынок КНР, прокомментировал РИА Новости руководитель украинского центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Ранее Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте 100% акций компании "Мотор Сич", в числе акционеров которой есть китайская Beijing Skyrizon, и передал их в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).