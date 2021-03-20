Эксперт рассказала о последствиях повышения ставки ЦБ для экономики

Анастасия Иванова

Повышение доходности по банковским депозитам, удорожание кредитов, укрепление рубля и снижение стоимости акций российских компаний на фондовом рынке могут стать следствием повышения ключевой ставки Банка России, рассказала РИА Новости эксперт международной компании INV Анастасия Тарасова.





"В связи с повышением ставки в ближайшее время можно ожидать подорожания кредитов, за счёт чего замедлится приток капитала в экономику внутри страны", - сказала она.

Центробанк в пятницу повысил ключевую ставку впервые с конца 2018 года - на 0,25 процентного пункта, до 4,5% годовых. "Этому способствовал ряд событий: во-первых, значительный рост инфляции. Во-вторых, по оценке Центробанка, экономика страны уже достаточно восстановилась после пандемии и ее последствий", - пояснила эксперт.

Решение ЦБ, по ее словам, может повлиять на снижение темпов инфляции в России, а также вызвать дополнительный приток иностранного капитала. "Инвесторы чаще вкладываются в страны с высокими ключевыми ставками. А 4,5% относительно мировой практики - это высоко. В таком случае курс рубля будет укрепляться", - заявила Тарасова.

Повышение ключевой ставки, по ее словам, также повлияет на фондовый рынок. "В связи с ростом ставок по депозитам увеличится и доходность облигаций. Поэтому может ожидаться снижение спроса на акции, они могут несколько упасть в цене", - полагает эксперт.

"Однако отмечу, что на данный момент повышение не было глобальным, поэтому говорить о серьёзных последствиях рано. Тренд уже задан, но далеко идущие прогнозы пока делать преждевременно", - сказала Тарасова.