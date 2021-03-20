Эксперты предрекли дальнейший рост ключевой ставки Центробанка России

Вадим Карасев

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Эксперты предрекли дальнейший рост ключевой ставки российского Центробанка. По их мнению, до конца 2021 года возможно повышение ключевой ставки до пяти процентов, передает ТАСС. Аналитики считают, что повышение будет идти плавно — по 25 базисных пунктов.

«Мы полагаем, это явный признак того, что ЦБ будет повышать ставку до нейтрального значения плавно. При этом, похоже, что регулятор оставляет за собой возможность повышать ее не на каждом из следующих заседаний», — прокомментировала экономист по России и СНГ «Ренессанс капитал» Софья Донец.