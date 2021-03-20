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Эксперты раскрыли схемы мошенников с денежными переводами «по ошибке»

Эксперты раскрыли схемы мошенников с денежными переводами «по ошибке»Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Эксперты и представители банков раскрыли РИА Новости схемы мошенников с денежными переводами «по ошибке».

По их словам, в последнее время появились разные вариации ранее популярной схемы, когда на счет поступали деньги, потом звонил человек и просил жертву вернуть «случайный перевод».

Как рассказал замначальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков, теперь мошенники отправляют c подмененных номеров фальшивое сообщение от банка о зачислении на счет денег. Затем звонит «расстроенная женщина», которая объясняет, что случайно совершила перевод, и просит срочно вернуть всю сумму. При этом жертве дают выбор: отправить деньги на номер телефона, либо на карту через мобильный банк.

Еще одну вариацию данной схемы раскрыла член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Мошенник отправляет потенциальной жертве реальные деньги, после чего убеждает их вернуть, однако в это время обращается в банк и отменяет перевод до наступления момента «безотзывности». Так он возвращает средства и получает их от жертвы.

Эксперты посоветовали при зачислении на карту денег от неизвестного лица и последующей просьбе их вернуть не торопиться с возвратом. Для начала следует проверить баланс счета, затем проинформировать банк о поступлении чужих денег.

Ранее эксперты Роскачества раскрыли россиянам секрет защиты от мошенников по банковским картам. Во-первых, для таких целей нужно завести отдельную виртуальную карту. Во-вторых, лучше стараться не засвечивать в сети данные своей зарплатной карты. Кроме того, не стоит пересылать в соцсетях и мессенджерах свои платежные реквизиты.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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