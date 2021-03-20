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Эксперты рассекретили схемы мошенников с денежными переводами «по ошибке»

Как сообщает источник РИА Новости, на данный момент мошенники присылают c фальшивых номеров ложное сообщение от банка о зачислении на счет денег. Заместитель начальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков сказал, что спустя некоторое время после этой смс поступает звонок от женщины в слезах, которая уверяет, что нечаянно перевела деньги и просит как можно быстрее вернуть обозначенную сумму либо ей на номер телефона, либо на ее карту через мобильный банк. Конечно, на самом деле никаких чужих денежных средств на счет не приходило.

Другой способ мошенничества выглядит так: злоумышленник делает реальный перевод денег. Далее звонит и просит их прислать обратно, тем временем делает запрос в банк об отмене перевода.

По словам члена Ассоциации юристов России Марии Спиридоновой, преступники, благодаря случайным переводам, отмывают деньги, заработанные мошенничеством. Они делят их на части, а потом отправляют их клиентам банков и убеждают их вернуть обратно на новый, чистый банковский счет.

Эксперты сообщают, что при странном зачислении на карту денег, не нужно торопиться возвращать их потенциальному мошеннику. Во-первых, нужно убедиться, был ли перевод и проверить баланс карты. Во-вторых, сообщить об этом банку.

Сообщение Эксперты рассекретили схемы мошенников с денежными переводами «по ошибке» появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Общество / Главные новости

По материалам: sm.news
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