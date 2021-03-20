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Эрдоган назвал роскошным ответ Путина Байдену

Эрдоган назвал роскошным ответ Путина БайденуФото: Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил ответ российского лидера Владимира Путина на критику со стороны его американского коллеги Джо Байдена, назвав его роскошным. Его слова в пятницу, 19 марта, приводит РИА Новости.

По мнению турецкого лидера, слова Байдена в адрес российского президента были недопустимыми. «Это не то заявление, которое можно принять и проглотить. Такое заявление не подходит руководителю государства. Он [Путин] очень умный и дал роскошный ответ», — отметил турецкий лидер.

17 марта Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот заплатит, если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил неподобающее высказывание в адрес российского президента.

Путин в ответ пожелал своему американскому коллеге здоровья. «Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья! Говорю это без иронии, без шуток», — подчеркнул он. Он также заявил о готовности провести переговоры с американским лидером до своей поездки в тайгу, которая запланирована на выходные, или после нее.

В мире

По материалам: lenta.ru
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