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Юридически ничтожный: в МИД жестко отреагировали на указ Путина лишить украинцев земли в Крыму

Юридически ничтожный: в МИД жестко отреагировали на указ Путина лишить украинцев земли в Крыму

В Министерстве иностранных дел Украины назвали юридически ничтожным указ президента РФ Владимира Путина о лишении украинцев права владеть землей в оккупированном Россией Крыму, пишет УНИАН.

Как заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, запрет владеть землей в большинстве районов Крыма идет в русле российской политики притеснений, дискриминации и вытеснения граждан Украины с временно оккупированного полуострова.

«В худших традициях своих исторических предшественников руководство России фактически продолжает обрусение Крыма», — отметил спикер.

По его словам, указ президента РФ № 201 не будет иметь правовых последствий для Украины.

«После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных владельцев на земельные участки будут восстановлены», — заявил Николенко.

Представитель МИД отметил, что Россия в очередной раз демонстрирует вызывающее пренебрежение основополагающими нормами и принципами права, в том числе и международного.

По его заверениям, такие действия не останутся без должной оценки международного сообщества.

«Лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания Крымской платформы и ее инаугурационного саммита в этом году», — подытожил Николенко.

Как писали «NewsTes», недавно украинца, возложившего 9 марта цветы к памятнику Шевченко в оккупированном Симферополе, ФСБ объявила шпионом.

Украина

По материалам: fakty.ua
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