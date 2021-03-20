Как сейчас выглядит ведущий шоу «Царь горы» Алексей Веселкин

Анастасия Иванова

В 90-х годах Алексей Веселкин был нарасхват — он вел такие популярные шоу, как «50/50», «До 16 и старше», а также программу «Царь горы», которая была излюбленной программой молодежи тех лет.

Кроме того, Алексей Веселкин запомнился по участию в рекламных проектах — он снимался для эротического бренда, который создал духи с феромонами. А зрители постарше помнят, что Веселкин — не только ведущий, но и талантливый актер, активно снимавшийся в 80-х. Так, он играл главного героя в популярном тогда фильме «Дискжокей» и в фильме «Нужные люди». Но постепенно слава Веселкина стала угасать, и в конце 2010-х он пропал из вида и ушел на радио.

К слову, Алексей, которому сейчас 59 лет, прославился еще и свой шикарной шевелюрой, которую он демонстрировал в разных шоу. Актер легко перевоплощался с сурового тренера и красил волосы в темный цвет, а для рекламы мог завить прическу и стать блондином.

Недавно он пришел в студию программы «Сегодня вечером» канала «Россия 1», где предстал перед публикой с длинными седыми волосами. Он с радостью вспомнил случай, который произошел на съемках музыкальной программы, когда певец Александр Солодуха — исполнитель хита «Здравствуй, чужая милая» — вышел на сцену, а фонограмма начла играть наоборот.

Алексей после известного скандала вернулся на радио и до сих пор ведет разные передачи. Напомним, в конце 2000-х он был на «Маяке», пока в 2012 году не произошел скандал — ведущие неудачно пошутили о больных муковисцидозом. История дошла до руководства радиостанции и следующий день Веселкина уволили, а команде сделали строгий выговор.