Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Как сейчас выглядит ведущий шоу «Царь горы» Алексей Веселкин

Как сейчас выглядит ведущий шоу «Царь горы» Алексей Веселкин

В 90-х годах Алексей Веселкин был нарасхват — он вел такие популярные шоу, как «50/50», «До 16 и старше», а также программу «Царь горы», которая была излюбленной программой молодежи тех лет.

Кроме того, Алексей Веселкин запомнился по участию в рекламных проектах — он снимался для эротического бренда, который создал духи с феромонами. А зрители постарше помнят, что Веселкин — не только ведущий, но и талантливый актер, активно снимавшийся в 80-х. Так, он играл главного героя в популярном тогда фильме «Дискжокей» и в фильме «Нужные люди». Но постепенно слава Веселкина стала угасать, и в конце 2010-х он пропал из вида и ушел на радио.

К слову, Алексей, которому сейчас 59 лет, прославился еще и свой шикарной шевелюрой, которую он демонстрировал в разных шоу. Актер легко перевоплощался с сурового тренера и красил волосы в темный цвет, а для рекламы мог завить прическу и стать блондином.

Недавно он пришел в студию программы «Сегодня вечером» канала «Россия 1», где предстал перед публикой с длинными седыми волосами. Он с радостью вспомнил случай, который произошел на съемках музыкальной программы, когда певец Александр Солодуха — исполнитель хита «Здравствуй, чужая милая» — вышел на сцену, а фонограмма начла играть наоборот.

Алексей после известного скандала вернулся на радио и до сих пор ведет разные передачи. Напомним, в конце 2000-х он был на «Маяке», пока в 2012 году не произошел скандал — ведущие неудачно пошутили о больных муковисцидозом. История дошла до руководства радиостанции и следующий день Веселкина уволили, а команде сделали строгий выговор.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

Бузова вновь намекнула на беременность: «Предстоит сложный путь»
Бузова вновь намекнула на беременность: «Предстоит сложный путь»
ТОП-4 доказательства того, что BTS имеют близкие отношения со своим боссом
ТОП-4 доказательства того, что BTS имеют близкие отношения со своим
Стала известна реакция Байдена на последствия его слов о Путине
Стала известна реакция Байдена на последствия его слов о Путине
МИД сообщил о подготовке разговора между Путиным и Байденом
МИД сообщил о подготовке разговора между Путиным и Байденом
В Белом доме ответили на предложение Путина о разговоре в прямом эфире
В Белом доме ответили на предложение Путина о разговоре в прямом эфире
Эксперт рассказал о последствиях решения Киева по "Мотор Сич"
Эксперт рассказал о последствиях решения Киева по "Мотор Сич"
Задержанный за алкоголь россиянин умер в отделе полиции
Задержанный за алкоголь россиянин умер в отделе полиции
Пригожин предложил Кадырову помощь в суде с «Новой газетой»
Пригожин предложил Кадырову помощь в суде с «Новой газетой»
Воспитательница детдома одолжила у сироты деньги и отказалась отдавать
Воспитательница детдома одолжила у сироты деньги и отказалась отдавать
"Газпром" начнет поставки газа в Армению через Азербайджан
"Газпром" начнет поставки газа в Армению через Азербайджан
Иностранцы больше не смогут владеть земельными участками в Крыму
Иностранцы больше не смогут владеть земельными участками в Крыму
В России изменились правила отпуска для части граждан
В России изменились правила отпуска для части граждан

Топ на сегодня

Источник назвал имя кандидата на должность посла России в Белоруссии
Источник назвал имя кандидата на должность посла России в Белоруссии
Посол США Дэвид Саттерфилд: Турция должна отказаться от С-400
Посол США Дэвид Саттерфилд: Турция должна отказаться от С-400
Стало известно о планах США по «Северному потоку — 2»: «Байден оказался в тупике»
Стало известно о планах США по «Северному потоку — 2»: «Байден
В ВОЗ оценили возможность победить коронавирус в 2021 году
В ВОЗ оценили возможность победить коронавирус в 2021 году
Раскрыта дата внедрения электронных паспортов с чипами в России
Раскрыта дата внедрения электронных паспортов с чипами в России

Еще по теме

СРОЧНО: На оккупированной территории ДНР вспыхнул бунт, каратели открыли огонь
Алексей Воробьев рассказал, как играл в Америке молодого Путина
Умер актер Алексей Жарков
Умер известный актер Алексей Жарков: причины смерти