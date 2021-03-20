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Катя Адушкина: «Предлагала Вале Карна.val съемку, но она затребовала больше двух миллионов»

Катя Адушкина: «Предлагала Вале Карна.val съемку, но она затребовала больше двух миллионов»

Блогер и кумир тинейджеров Катя Адушкина призналась, что однажды хотела посотрудничать с Валей Карна.val. Но менеджеры коллеги, которая, к слову, является подругой Егора Крида, попросили за коллаборацию огромные деньги, из-за чего ролик так и не был снят.


17-летняя Катя Адушкина является одной из самых популярных блогеров в России. Ее ролики неизменно набирают миллионы просмотров в Сети. Одна из самых известных рубрик на канале девушки — «Поменяться жизнями». В рамках этого проекта Катя целые сутки проводит живет жизнью кого-то из ее звездных гостей.

Одной из героинь рубрики должна была стать Валя Карна.val. Поклонники очень хотели увидеть выпуск именно с этой звездой соцсетей, но договориться с ней не получилось. «Я пыталась написать Вале в Direct, но мне никто не ответил. Тогда мы связались с ее директором. Он обещал подумать, а потом назвал нам огромную сумму за сотрудничество — больше двух миллионов рублей. Разумеется, мы платить такие деньги не готовы. Нужно понимать, что все блогеры соглашались сниматься у меня бесплатно. Это же коллаборация, она всем выгодна. Не знаю, может, это менеджмент Вали все решал, а она была не в курсе», — рассказала Адушкина.

С тех пор девушки ни разу не общались. В эфире шоу для YouTube-канала HalBer Катя призналась, что уже давно не обижается на Валю. При этом не отрицает, что та ситуация с деньгами была крайне неприятной.

Сейчас Валя считается одной из самых популярных девушек в TikTok и Instagram. Широкая публика узнала про нее после того, как Карна. val cнялась в клипе Егора Крида. После этого появились слухи, что звезды встречаются. В январе этого года певец отдыхал вместе с Валей в ОАЭ. При этом от любых комментариев, касающихся их личной жизни, знаменитости воздерживаются.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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