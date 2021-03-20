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«Киев блефует»: Эксперты объяснили причину отсрочки наступления Украины на Донбасс

Эксперты Виктор Баранец и Михаил Тимошенко проанализировали положение Украины и ответили на вопрос о том, почему 15 марта слухи о наступлении Киева на Донбасс не оправдались. По их мнению, “Киев блефует”, хоть и угрожает масштабны наступлением.

Специалисты отмечают, что президент Владимир Зеленский провел всеобщую мобилизацию даже тех офицеров, которые находились в отпуске или на лечении. Кроме того, глава государства увеличил финансирование армии до 9 млрд долларов, что очень существенно для страны с небольшим бюджетом.


В противовес громким заявлениям и угрозам Киев не совершил масштабной атаки, о которой шла речь. Баранец и Тимошенко считают, что это может быть связано, во-первых, с погодными условиями, из-за которых генералы не хотят идти в наступление.

Во-вторых, эксперты напомнили, что Украина располагает устаревшей военной техникой, где из 7 единиц бронетехники исправна только одна. Армии также не хватает топлива и современных боеприпасов. Есть предположение, что ВСУ осознает свое положение и не спешит атаковать самопровозглашенные республики Донбасса.

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Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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