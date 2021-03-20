Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Киев устроил "санкционную охоту" на 19 компаний из-за пользования недрами

Киев устроил "санкционную охоту" на 19 компаний из-за пользования недрами

Киев устроил "санкционную охоту" на 19 компаний из-за пользования недрами
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 19 компаний в сфере недропользования.

"СНБО принял решение о применении санкций в отношении таких компаний в сфере недропользования: ООО "Гео Коннект", ООО "Глобал Гео Инвест", ООО "Транс Сет Гео", ООО "Гео Пост", ООО "Гео Вертикаль", ООО "Гео Таргент", ООО "Надра Прайд", ООО "Гео Форс Ойл", ООО "Гео Стене", ООО "Надра Вест Групп", ООО "Бест Оил Компани", ООО "Надрапростир", ООО "Инфо Гео Тренд", ООО "Эджейн Макро", ООО "Эко Газ Альянс", ООО "Эпивал Энерджи", ООО "Юнолит Ойл", ООО "Профи Нафт", ООО "Бест Гео Тех", – говорится в сообщении Офиса президента Украины.

Отмечается, что санкции включают в себя блокировку активов, ограничение торговых операций и транзит ресурсов, а также аннулирование и остановку лицензий и специальных разрешений на добычу и пользование недрами Украины.

Владимир Зеленский.сообщило, что Наталья Поклонская рекомендовала Киеву пересмотреть новые персональные санкции против бывших руководителей страны и россиян.
Экономика

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

У Чонгука из BTS новая девушка: «Меня будут ругать фанаты»
У Чонгука из BTS новая девушка: «Меня будут ругать фанаты»
Скрыли от поклонников! Кэти Перри тайно вышла замуж за Орландо Блума!
Скрыли от поклонников! Кэти Перри тайно вышла замуж за Орландо Блума!
Новая мама! Дочь Тимати отметила день рождения с Марией Вебер
Новая мама! Дочь Тимати отметила день рождения с Марией Вебер
Суд рассмотрит иск москвича к Radisson из-за угона автомобиля с парковки
Суд рассмотрит иск москвича к Radisson из-за угона автомобиля с
Актер сериала «След» напал с ножом на военного в Москве
Актер сериала «След» напал с ножом на военного в Москве
Дмитрий Певцов призвал навсегда закрыть Twitter в России
Дмитрий Певцов призвал навсегда закрыть Twitter в России
Стерненко не удалось выйти на свободу
Стерненко не удалось выйти на свободу
В Кремле рассказали о письме участникам "нормандского формата"
В Кремле рассказали о письме участникам "нормандского формата"
В Госдуме оценили слова Авакова о «горячей войне» для Украины
В Госдуме оценили слова Авакова о «горячей войне» для Украины
Россиянин неделю провел в тайге без спичек и еды и был спасен
Россиянин неделю провел в тайге без спичек и еды и был спасен
Москвичей предупредили о возможности снегопадов в апреле
Москвичей предупредили о возможности снегопадов в апреле
Эксперты предрекли дальнейший рост ключевой ставки Центробанка России
Эксперты предрекли дальнейший рост ключевой ставки Центробанка России

Топ на сегодня

Какие выводы сделал Вашингтон после заявления Путина? Мнения экспертов
Какие выводы сделал Вашингтон после заявления Путина? Мнения экспертов
Сотрудников Белого дома уволили за употребление марихуаны
Сотрудников Белого дома уволили за употребление марихуаны
Посол США Дэвид Саттерфилд: Турция должна отказаться от С-400
Посол США Дэвид Саттерфилд: Турция должна отказаться от С-400
Avia.pro: Турецкий БТР, появившийся у российской базы в Сирии, уничтожен ракетой
Avia.pro: Турецкий БТР, появившийся у российской базы в Сирии,
Источник назвал имя кандидата на должность посла России в Белоруссии
Источник назвал имя кандидата на должность посла России в Белоруссии

Еще по теме

Зеленский продлил санкции СНБО в отношении двух российских банков
Зеленский подписал указ о санкциях СНБО против граждан и компаний
«Спортмастер» попал под введенные Зеленским санкции
Порошенко ввел новые санкции против России