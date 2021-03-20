Киев устроил "санкционную охоту" на 19 компаний из-за пользования недрами

Лидия Мартынова

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 19 компаний в сфере недропользования.

"СНБО принял решение о применении санкций в отношении таких компаний в сфере недропользования: ООО "Гео Коннект", ООО "Глобал Гео Инвест", ООО "Транс Сет Гео", ООО "Гео Пост", ООО "Гео Вертикаль", ООО "Гео Таргент", ООО "Надра Прайд", ООО "Гео Форс Ойл", ООО "Гео Стене", ООО "Надра Вест Групп", ООО "Бест Оил Компани", ООО "Надрапростир", ООО "Инфо Гео Тренд", ООО "Эджейн Макро", ООО "Эко Газ Альянс", ООО "Эпивал Энерджи", ООО "Юнолит Ойл", ООО "Профи Нафт", ООО "Бест Гео Тех", – говорится в сообщении Офиса президента Украины.

Отмечается, что санкции включают в себя блокировку активов, ограничение торговых операций и транзит ресурсов, а также аннулирование и остановку лицензий и специальных разрешений на добычу и пользование недрами Украины.

Владимир Зеленский.сообщило, что Наталья Поклонская рекомендовала Киеву пересмотреть новые персональные санкции против бывших руководителей страны и россиян.