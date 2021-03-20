Китай и США создадут рабочую группу по борьбе с изменением климата

Лидия Мартынова

Китай и США договорились о создании совместной рабочей группы по сотрудничеству в борьбе с изменением климата, говорится в заявлении китайской стороны по итогам встречи.

Китайско-американский стратегический диалог с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, а также главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министра иностранных дел Китая Ван И прошел 18-19 марта в Анкоридже.