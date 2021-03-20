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Китай призвал США отменить введенные из-за Гонконга санкции

Китай призвал США отменить введенные из-за Гонконга санкцииФото: Aly Song / Reuters

Китай призвал США отменить введенные из-за Гонконга санкции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Пекина по итогам встречи с американскими представителями на Аляске.

«Мы призываем США соблюдать международное право и основные нормы международных отношений, уважать решение Всекитайского собрания народных представителей о совершенствовании избирательной системы Гонконга», — говорится в заявлении.

В Китае заявили, что Соединенные Штаты должны перестать поддерживать силы сторонников независимости Гонконга, «отменить незаконные санкции против китайских официальных лиц и учреждений». Отмечается, что в ином случае Пекин даст Вашингтону «решительный» ответ.

Закон о национальной безопасности Гонконга был принят китайским парламентом 30 июня. Он дает право властям Китая пресекать действия, которые будут восприняты ими как угроза национальной безопасности, в частности — предотвращать протесты и привлекать к ответственности их лидеров. В Вашингтоне принятие закона назвали аннексией. Китай настаивал на том, что эти вопросы относятся к внутренним делам страны.

Гонконг вернулся в состав Китая из аренды по соглашению между ним и Британией в 1997 году. Согласно совместной декларации Китая и Британии, городу была обещана широкая автономия на 50 лет.

В мире

По материалам: lenta.ru
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