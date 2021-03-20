Китайско-американская встреча на высшем уровне обернулась скандалом

Вадим Карасев

Первый день переговоров США и Китая в Анкоридже (штат Аляска) прошел в атмосфере взаимных обвинений, передает Politico.

Американскую сторону на встрече представляли госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, китайскую — министр иностранных дел Ван И и курирующий внешнюю политику член политбюро ЦК китайской компартии Ян Цзечи. В преддверии мероприятия Блинкен пытался занизить его статус и значение.



"Это не стратегический диалог. Это важная возможность для нас изложить предельно откровенно нашу обеспокоенность действиями и поведением Пекина, которые создают проблемы в области безопасности, процветания и ценностей как для США, так и для наших партнеров и союзников", — заявил госсекретарь во время выступления в палате представителей.

Уже во время переговоров представитель американской делегации напомнил, что стороны договаривались о коротких двухминутных выступлениях, и обвинил китайцев в нарушении протокола и игре на публику: "Китайская делегация со своей стороны, похоже, приехала с намерением работать на публику, сосредоточившись на публичных театральных и драматических жестах, а не на сути дела".

Блинкен заявил, что США не прекратят привлекать Китай к ответственности за политику в отношении Гонконга, экономическое давление на другие страны, кибератаки против Америки, нарушение прав человека в отношении уйгурского населения Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Комментируя требования Пекина о невмешательстве в свои дела, госсекретарь назвал перечисленные им аспекты "не просто внутренними делами" Китая, а событиями, "угрожающими основанному на правилах порядку, который поддерживает глобальную стабильность".

В ответ Ян Цзечи обвинил Вашингтон в лицемерии, указав на то, что Штаты используют свою финансовую и военную мощь для запугивания других стран и имеют собственную длительную историю проблем с правами человека. В качестве примера он привел убийства представителей темнокожего населения в США. Чиновник также призвал Вашингтон отказаться от "менталитета холодной войны" и напомнил, что Штаты не вправе говорить от имени всего мира.

Если исходить из населения или существующих мировых тенденций, Запад не может представлять мнение всего мира. Мы надеемся, что во время разговора об универсальных ценностях или общественном мнении американская сторона будет задумываться над тем, уверена ли она в своих словах. Американская сторона не представляет весь мир, она представляет только правительство Соединенных Штатов.

Ван И, сославшись на необоснованные обвинения со стороны американцев, заявил, что "по этикету так не следует встречать гостей". При этом дипломат превысил двухминутный лимит на выступление, его речь продлилась около 15 минут.

После выступления китайских представителей Блинкен задержал журналистов, и американская делегация выступила с дополнительными замечаниями. Китайцы тоже потребовали дополнительное время на выступление.

Встреча по планам должна состоять минимум из трех сессий в четверг и пятницу. Уже после первой сессии китайская делегация выпустила официальное заявление, в котором обвинила принимающую сторону в неэтичном поведении.



Американская сторона во вступительном слове обрушилась с обвинениями на внешнюю и внутреннюю политику Китая, провоцируя конфликтную ситуацию и превысив согласованный лимит времени. Такое обращение с гостями является неэтичным, а также нарушением дипломатического протокола.