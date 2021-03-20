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Комбриг ВС Брыжинский рассказал о последствиях атаки на Донбассе

Как сообщает портал ianed.ru, командиром 93-й отдельной мехбригады ВСУ Дмитрием Брыжинским было заявлено, что неосмотрительные действия могут привести ВСУ к серьезным потерям. Так, Брыжинский говорит о том, что ВСУ с легкостью продвинутся хоть на 3 километра, однако потом возникнут проблемы с ранеными и убитыми. Кроме того, и с подвозом боеприпасов.

Со слов военного эксперта Олега Лукьянова, мнение комбрига абсолютно правильное и серьезные жертвы будут с обеих сторон.

«Военные рассуждают своими категориями. Армия существует для того, чтобы воевать. Но в целом комбриг ставит вопрос правильно – что это даст? Закончится все только большой кровью с обеих сторон”.

Кроме того, в случае такой атаки неизбежны серьезные потери среди мирного населения. Правда, по мнению Лукьянова жизнь мирных жителей абсолютно не интересна США, которые по итогу и останутся в выигрыше от такого наступления.

Сообщение Комбриг ВС Брыжинский рассказал о последствиях атаки на Донбассе появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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