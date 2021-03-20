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Кремль объяснил желание Путина пообщаться с Байденом в прямом эфире

Кремль объяснил желание Путина пообщаться с Байденом в прямом эфире
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас по дипломатическим каналам ведутся действия по запросу контакта лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

До этого президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего коллегу Владимира Путина "убийцей", а также пригрозил российскому лидеру последствиями за вмешательство в выборы. Владимир Путин в ответ пожелал Байдену и здоровья, и добавил, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало, и предложил побеседовать в пятницу или понедельник.

"Вот сейчас российская сторона в свете вот этой инициативы президента Путина проявляет сама инициативу и по дипканалам эту инициативу передает и будет ожидать ответа", – подчеркнул Песков.

Более того, представитель Кремля отверг всякую возможность проведения дебатов между политиками.

"Он (Путин – ред.) предложил просто пообщаться, продолжить диалог глав двух государств", – разъяснил Песков.
Политика

По материалам: ria.ru
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