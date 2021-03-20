Лидер Чечни Кадыров посоветовал Джо Байдену быть мужчиной и встретиться с Путиным

Влада Некрасова

Политические деятели активно комментируют ситуацию, возникшую на днях между Джо Байденом и Владимиром Путиным. Напомним, что в ходе интервью американский президент позволил себе назвать российского лидера “убийцей”. Одним из последних высказался Рамзан Кадыров. Президент Чечни опубликовал в своем Телеграм-канале обращение к Джо Байдену:

“Не прошло и двух дней после скандального заявления Президента США Джо Байдена, а он уже весь погрустнел. Нет того огонька в глазах. Убогое зрелище.

И все оттого, что предложил ему Президент России Владимир Путин открытый, честный диалог. В ответ от Байдена только слабые весточки из уст представителей его администрации.

Да будьте вы мужчиной, Джо Байден! Отвечайте за слова и не позорьтесь. Примите предложение Президента России. Поговорите и выскажитесь, если есть что сказать.

Не надо увиливать от разговора, ссылаясь на некие рабочие командировки и встречи. Нет сейчас ничего важнее и, в первую очередь, для самой Америки, чем диалог в интересах российско-американских отношений. Они и так находятся в стрессовом состоянии.

Мы-то понимаем и видим, что в США любят Россию и нашего президента. Но вы, Джо Байден, не бойтесь правды. Она свое все равно возьмет и восторжествует! Воспользуйтесь моментом и покажите свое истинное лицо!”