Любовный гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года

Вадим Карасев

Привлечь в жизнь любовь и наладить отношения получится, если прислушаться к советам астрологов. Их рекомендации на очередную мартовскую неделю помогут Знакам Зодиака не упустить свой шанс на гармоничную личную жизнь.

Март плавно подходит к завершению, и в этом месяце уже многие смогли наладить семейные отношения или встретить вторую половику. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют Знакам Зодиака, которые пока на пути к личному счастью, прислушаться к советам астрологов, чтобы без труда справиться с одиночеством и привлечь в жизнь счастье.

Овен

Овны найдут счастье в личной жизни, если будут придерживаться осторожности в высказывании своих мыслей. Неосторожные слова могут глубоко ранить близких и спровоцировать конфликты. В поисках новых отношений важно придерживаться той же тактики.

Телец

Тельцам на этой неделе обрести счастье в отношениях поможет уверенность в себе и активность. Астрологи рекомендуют брать судьбу в свои руки и действовать, чтобы не упустить возможность найти свою половинку или перевести отношения на более доверительный уровень.

Близнецы

Завершение марта будет весьма удачным временем для отношений. Астрологи рекомендуют повременить первые пару дней, пока энергетика звезд и планет будет в некотором диссонансе, а уже со среды активно заниматься поиском или налаживанием отношений.

Рак

Ракам на этой неделе обрести счастье в личной жизни поможет внимание и забота. Тем, кто уже нашел вторую половинку, астрологи рекомендуют больше времени проводить наедине с партерном. Одинокие сердца смогут привлечь любовь и ускорить встречу благодаря заговорам.

Лев

У Львов начинается период, когда любые препятствия будут по плечу. Астрологи рекомендуют не терять времени даром и обязательно направлять силы на привлечение в жизнь любви и налаживание отношений в семье.

Дева

Девам для обретения личного счастья астрологи рекомендуют быть осторожными и сдержанными. На этой неделе есть риск столкнуться с недоброжелателями, поэтому нужно помнить о простой истине: счастье любит тишину.

Весы

На этой неделе у Весов будет время для налаживания личных отношений, и астрологи им рекомендуют проводить больше времени с семьей, чтобы обрести гармонию с близкими. Тем, кто хочет найти свое счастье, стоит использовать талисманы для привлечения любви.

Скорпион

Скорпионы смогут обойти стороной конфликты и ссоры, если не будут заострять внимания на досадных неприятностях и будут более внимательны к своим избранникам. Поиск любви на этой неделе может осложниться, поэтому силы лучше направить на достижение внутренней гармонии.

Стрелец

Стрельцам астрологи рекомендуют прислушиваться к интуиции, особенно если речь идет об отношениях. Внутренний голос поможет обойти стороной конфликты и сгладить ссоры, а также найти свою любовь и не стать заложниками манипуляторов.

Козерог

Козероги на этой неделе будут полностью свободны в суждениях и предпочтениях, и астрологи рекомендуют им следовать за зовом сердца. Такая тактика поможет сберечь хрупкие отношения, а также не пропустить судьбоносные встречи.

Водолей

Водолеям астрологи рекомендуют на этой неделе общаться лишь с теми людьми, которые им приятны, избегая встреч с агрессивно настроенными личностями. Это поможет избежать ненужных конфликтов.

Рыбы

Рыбам астрологи рекомендуют сосредоточиться на работе, чтобы не гнаться за двумя зайцами одновременно. Идеальным временем для отношений и поиска любви будет вторая половина недели, когда большинство дел уже не требуют пристального внимания.