Лунный день сегодня 20 марта 2021 года

Вадим Карасев

Энергетика Луны непостоянна, и ее влияние может оказаться губительным для планов. Провести день успешно и использовать фазы Луны себе во благо помогут своевременные рекомендации астрологов.

В субботу будет сильный по энергетике день из-за весеннего равноденствия. Эти сутки отличаются от остальных, ведь именно 20 марта начинается новый астрологический год. Провести эти сутки успешно и привлечь в жизнь необходимые перемены получится, если довериться советам астрологов. Кроме того, субботний день пройдет под эгидой Семерки, сулящей удачу и процветание во всем. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют использовать энергию этих суток по максимуму, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.

Фаза Луны: 8 лунные сутки. Этот день растущая Луна проведет в созвездии Близнецов. День благоприятен при условии соблюдения осторожности и позитивного настроя.

Магнитные бури 20 марта: магнитосфера Земли находится во власти солнечных ветров. Зафиксировано небольшое геомагнитное возмущение.

Что принесет удачу в этот день

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

хорошее настроение;финансовые операции;общение;исполнение желаний;физическая активность;ответственность.агрессия;споры;прокрастинация.

В субботу астрологи рекомендуют заняться наведением уюта в жилище. В эти сутки лучше не начинать долгосрочный ремонт, однако завершить его получится без особых проблем. Суббота — время для получения позитивных эмоций, а значит, нужно заниматься теми делами, которые поднимают настроение и не провоцируют раздражение.

Что надеть в эту субботу

Энергетика этих суток добавляет оптимизма, поэтому не стоит омрачать ее темными цветами одежды. Астрологи рекомендуют яркие оттенки: красный, оранжевый и желтый. Они поднимут настроение и помогут творить. В качестве талисманов на этот день подойдут минералы по Знаку Зодиака, а из украшений лучше всего выбрать изделия из золота. Яркие сочетания и смелые образы будут уместны для тех, кто хочет поскорее изменить жизнь к лучшему и готов к активным действиям.

Финансы и работа в 8 лунный день

Субботний день подходит для любой работы, но выполнять ее нужно ответственно, не откладывая ничего на неопределенное время. Астрологи рекомендуют заняться теми делами, которые можно будет выполнить за короткий промежуток времени, чтобы на волне успеха приложить к ним все усилия. В день весеннего солнцестояния важно использовать энергию пространства для привлечения успеха, заниматься творчеством и обязательно раскрывать спящие таланты.

Настроение и здоровье 20 марта

Субботний день пройдет на волне позитива, если начать утро с тех дел, которые поднимают настроение. Омрачить эти сутки может лишь влияние магнитного возмущения, однако забота о здоровье и своевременные меры предосторожности помогут избежать серьезных проблем. Физическая активность, своевременный отдых и укрепление иммунитета станут источниками сил и хорошего настроения.

Любовь и отношения по лунному календарю

20 марта каждый сможет привлечь в жизнь любовь, особенно если она желанна. В этот день можно использовать проверенные временем и людьми обряды, направленные на укрепление семейных отношений или привлечение долгожданной судьбоносной встречи. Астрологи лишь рекомендуют отказаться от выяснения отношений, чтобы не омрачать позитивный день обидами.