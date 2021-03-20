«Марина – не моя биологическая мама»: Семен Трескунов раскрыл семейную тайну

Анастасия Иванова

21-летний Семен Трескунов впервые откровенно заговорил о матери. Если об отце он рассказывает часто и много, то вот о Марине — почти никогда. Это связано с семейной тайной, которую он долго скрывал.

В Сети уже давно строили предположения, что Марина Трескунова на самом деле не родная мать артиста: уж очень молодо она выглядела. Часто женщину принимали за возлюбленную звезды, когда те появлялись на светских мероприятиях. Однако оказалось, что слухи были не беспочвенными.

«Моя мама — это не моя биологическая мама. Это моя мачеха — сколько я себя помню, зову ее мамой. Так повелось с детства. Мы долго не обсуждали этот вопрос, но сейчас это не ранит ни ее, ни меня», — сказал Трескунов.

По словам звезды сериала «Хороший мальчик» родители развелись, когда ему было три года. И суд оставил Семена жить с отцом. В подробности семейной истории актер решил не вдаваться, так как родитель не очень любит затрагивать эту часть жизни — сейчас он счастлив в новом браке, в котором воспитывает четверо детей.

Семен подчеркнул, что не помнит развода родителей, но предполагает, что стал заложником их претензий и вражды. Кроме того, биологическая родительница не проявляла интереса к ребенку.

«Мама делала не самые внятные попытки наладить отношения — мы просто не общались. Думаю, они таили обиду друг на друга. Помню, как сказал папе: «Хочешь, приезжай и выясняй отношения. Но это же моя мама», — признался актер.

В итоге год назад он решил встретиться с биологической материю и попытался наладить общение. Правда, не все пока складывается так, как он себе представлял.

«Тяжеловато, я ведь уже молодой взрослый, какие-то взгляды у меня есть, свое мнение. К примеру, я прихожу домой к маме, которая живет с моим папой — и называю ее мамой, ведь она обо мне заботилась. А с биологической сложно наладить контакт, но я это сделаю», — заявил Трескунов в интервью Ирине Шихман.