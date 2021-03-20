Маск прокомментировал по-русски новость о пытавшемся взломать Tesla россиянине

Вадим Карасев

Илон МаскФото: Hannibal Hanschke / Reuters

Глава Tesla Илон Маск прокомментировал по-русски новость о пытавшемся взломать его компанию россиянине Егоре Крючкове, который признал свою вину. Он опубликовал запись в Twitter.

Маск использовал в сообщении дореформенную орфографию русского языка. «Преступленіе и наказаніе», — написал он название романа русского писателя Федора Достоевского.

19 марта 27-летний Егор Крючков на суде в США признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании Tesla. Россиянин с соучастниками летом прошлого года пытался нанять за один миллион долларов сотрудника компании, чтобы тот внедрил троянскую программу во внутреннюю сеть Tesla. После этого Крючков планировал шантажировать руководство компании.

17 марта подростка, которого признали виновным в организации масштабного взлома аккаунтов знаменитостей в Twitter, посадили в американскую тюрьму. Хакер получил доступ к аккаунтам, в том числе главы Tesla Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и основателя Amazon Джеффа Безоса.