МИД сообщил о подготовке разговора между Путиным и Байденом

Вадим Карасев

Владимир ПутинФото: Алексей Дружинин / ТАСС

МИД России уже приступил к подготовке разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом. Об этом ТАСС сообщили в самом внешнеполитическом ведомстве.

«Уже начали», — заявил собеседник агентства.

17 марта Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот «заплатит», если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил нелицеприятное высказывание в адрес российского президента.

Комментируя слова американского лидера, Путин сообщил, что хотел бы провести с Байденом открытый разговор в прямом эфире. Российский президент пояснил, что мог бы обсудить со своим американским коллегой стратегическую стабильность, пандемию коронавируса и региональные конфликты. Он также добавил, что диалог с Байденом был бы интересен и для россиян, и для американцев, и для представителей других стран.