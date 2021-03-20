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Мигель – Патлаху: «Ты идиотина, ну реально. Так нельзя!»

Мигель – Патлаху: «Ты идиотина, ну реально. Так нельзя!»

На прошлой неделе «ТАНЦЫ» вернулись на ТНТ после карантина — и камбэк начался с громкого скандала, которого до этого не видела главная сцена страны. Участники команды Татьяны Денисовой саботировали постановку и вместо подготовленного номера просто покружились под музыку в паре. Имена этих «оригинальных» конкурсантов Даниил Патлах и Анна Устинова.


Случай беспрецедентный за все сезоны проекта, поэтому решение о том, как поступить с подопечными, устроившими провокацию, далось наставнице с огромным трудом. Татьяна, считая зачинщиком этого перформанса Даниила, лишила парня шанса продолжать путь в шоу, к девушке же была более благосклонна и оставила ее участь на суд зрителей.

Уже сегодня мы узнаем, чем обернулся для Анны этот крайне странный поступок, а пока расскажем вам, как за кулисами отреагировали на дерзкую выходку. 

В кулуарах не сдерживали эмоций, поэтому ненормативную лексику придется опустить! Но мнение у всех было однозначное и первым его высказал Мигель. «Патлах, ты идиотина, ну реально! Хотел бы сам сделать номер, взял бы на себя. Сказал бы, я сам ставлю и сделал бы что угодно. В данном случае это куча сил, денег и труда команды. Так нельзя», — обратился к эпатажному участнику член жюри.

Не согласиться с ним просто невозможно, ведь на подготовку каждого номера ушел не один день и не одна бессонная ночь, в постановку вносились сотни правок, а чего стоит работа костюмеров, оформителей, даже операторов, которые хотели показать каждое выступление с идеальной стороны.

Екатерина Решетникова своим возмущением делилась с Игорем Рудником и Марком Куклиным: «Это неправильно, она пусть тоже уходит! Нечестно», — нервничала хореограф. «Ну не ушла же сама, значит что? Значит — у нее просто нет принципов!» — поддержали коллеги Катю.

«Мне кажется, он просто не понимает, что он сделал! — поделился с Ульяной Пылаевой в ее шоу Backstage Марк Куклин. — Я неделю искал трек этому человеку, потому что ему не все подходит. Мы с них требовали, мы репетировали, все службы настраивали свет... Таня каждый день приходила, узнавала, как номер, предлагала что-то переделать. Она вкладывала силы, нервничала! Возможно, если бы он предупредил, сказал, мол, нет, ребят, я все равно сделаю, что хочу, просто не тратьте на это время, то, может быть, мы решили бы — ок. Но тут все старались, помогали ему».

Сам же Даниил, которому на сцене не дали слова, чтобы объяснить подобное представление, за сценой пытался рассказать, какой посыл нес: «Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня! А вдруг я завтра выбью себе колено».

Пассаж про колено относится к Рите Камбур, которая во время съемки номера-открытия первого концерта получила серьезную травму, теперь девушке требуется операция и продолжить борьбу за победу она просто физически не в состоянии, хотя имела высокие шансы оказаться даже в финале.

Но несмотря на жуткую боль, эта участница все-таки вышла на сцену, чтобы показать постановку хореографов. В чем правда? В перформансе или в профессионализме — судить вам.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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