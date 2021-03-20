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Мировая экономика начала расти быстрее

Мировая экономика начала расти быстрееФото: Владимир Песня / РИА Новости

Мировая экономика демонстрирует более быстрое восстановление темпов роста, чем ожидалось ранее. Об этом заявил первый заместитель главы Международного валютного фонда (МВФ) Джеффри Окамото, передает ТАСС.

«В январе мы прогнозировали рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,5 процента. Однако появляются перспективы более быстрого восстановления благодаря дополнительному бюджетному стимулированию, особенно в США, и перспективам более масштабной вакцинации», — отметил представитель МВФ.

Однако в большинстве стран ВВП остается намного ниже докризисных показателей. Только Китаю удалось практически завершить восстановление и вернуться к докризисным уровням роста, опередив все крупные экономики.

Тем не менее существенные риски, в том числе новые штаммы коронавируса, все еще остаются, добавил он. Так, неопределенность в отношении экономического восстановления исключительно велика. «Мы не знаем, насколько затянется кризис в сфере здравоохранения. Доступ к вакцинам остается весьма неравномерным как в развитых, так и в развивающихся странах», — добавил Окамото.

В декабре 2020-го международная страховая компания Euler Hermes предупредила, что главным условием восстановления мировой экономики в 2021 году станет массовая вакцинация населения. Основной угрозой для восстановления мировой экономики станет краткий срок действия вакцины. Также экономическому возрождению могут помешать преждевременная отмена антикоронавирусных ограничений, недостаточная налогово-бюджетная и денежно-кредитная поддержка населения и бизнеса, угроза долгового кризиса в ряде стран и проблемы банковского сектора.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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