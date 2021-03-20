Мишустин утвердил правила выделения грантов на образовательные проекты

Лидия Мартынова

Правительство РФ утвердило правила предоставления грантов на господдержку некоммерческих организаций (НКО) для реализации образовательных проектов, сообщается на сайте кабмина.

"Волонтёрские и молодёжные организации смогут получить гранты от государства и направить их на реализацию образовательных проектов. Правила предоставления такой поддержки утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

По данным на сайте, в список получателей субсидий включены: волонтёрская организация "Всероссийский студенческий корпус спасателей", АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)", детско-юношеская организация "Российское движение школьников", АНО "Россия – страна возможностей", общественное движение "Юнармия", АНО "Центр изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды". Они получат господдержку по поручению президента России Владимира Путина.

Отмечается, что благодаря грантам организации смогут развивать свои образовательные проекты и увеличить охват аудитории. В федеральном бюджете на эти цели уже распределено финансирование: в 2021 году – 4,8 миллиарда рублей, в 2022 году – 4,4 миллиарда рублей, в 2023 году – 4,1 миллиарда рублей.