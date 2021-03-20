«Мисс Бишкек-2012» умерла от рака яичников

Лидия Мартынова

Сегодня умерла «Мисс Бишкек-2012» Зульфира Эркинбекова. Девушке было всего 27 лет. Победительница конкурса красоты уехала в Турцию на лечение, где и скончалась от рака яичников.

Несколько дней назад у себя в социальных сетях Зульфира Эркинбекова поделилась с подписчиками трогательной новостью. Девушка призналась, что у нее серьезное онкологическое заболевание. Врачи диагностировали у Зульфиры рак яичников четвертой стадии.

«Мне поставили диагноз «рак яичников» и «канцероматоз брюшины», который подтвердился в Стамбуле», — написала девушка в Instagram.

Более того, Зульфира попросила помощи у неравнодушных. Ей требовалось 20 тысяч долларов на операцию. Девушка говорила, что хочет жить и сказать, что победила рак. Однако ее мечтам не суждено было сбыться. Сегодня в клинике в Турции, где девушка проходила курсы химотерапии, Зульфира умерла. У нее остались муж и маленькие дети.

«Это долгий и тяжелый путь, но сдаваться нельзя! Позади так много, впереди еще больше! Более того, я хочу жить и сказать, что я победила рак!» — обращалась «Мисс Бишкек-2012» к неравнодушным.

Редакция POPCAKE выражает соболезнования родным и близким девушки.