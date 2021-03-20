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Младенческая смертность в России достигла исторического минимума

Младенческая смертность в России достигла исторического минимума

Младенческая смертность в России достигла исторического минимума, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Младенческая смертность достигла своего исторического минимума и составила 4,5 промилле — это по сравнению с предыдущим годом самый низкий показатель, даже от того, что мы ожидали, он ниже на 8,5%", — сказал министр на расширенном заседании Комитета Госдумы по охране здоровья, его цитирует ТАСС.

По данным Росстата, в январе 2021 года умерли 538 младенцев, что на 1,2% меньше, чем в январе 2020 года. По итогам 2020 года младенческая смертность сократилась на 12%.


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По материалам: uposters.ru
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