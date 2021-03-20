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«ММА Серия» анонсировала новый турнир c 20 марта

В Санкт-Петербурге состоится турнир «ММА Серия — 28: Время новых героев». Об этом сообщает “Чемпионат”.


Во время турнира состоятся 11 поединков. В главном бою вечера встретятся лауреат премии MMA Series Awards 2020 в номинациях «Боец года» и «Бой года» Алексей Ляпунов. Его соперником станет Тахир Абдуллаев.

Победитель получит чемпионский пояс ММА Серии.

Ляпунов одержал три победы в промоушене. Абдуллаев за карьеру одержал 10 побед, в 9-ти поединках представитель Азербайджана побеждал досрочно.

Во втором по значимости поединке Дмитрий Тебекин сразится с Эльмаром Гасановым.

Прямая трансляция турнира пройдет на телеканале M-1 Global 20 марта в 19.00 (мск.)

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что Боксер Лебедев поддержал инициативу бойца ММА Шлеменко запретить концерты рэпера Моргенштерна.

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Спорт / Главные новости

По материалам: sm.news
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