«Мне предстоит пройти сложный путь»: Телеведущая Ольга Бузова вышла на связь из клиники

Влада Некрасова

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала своим поклонникам о проблемах со здоровьем. Несколько дней назад Бузова выложила в своём инстаграм сторис с видео. Поклонники сразу поняли, что это больница, а вскоре и то, что это не просто «кабинет врача», а гинекологический кабинет. После своего дня рождения Ольга рассталась со своим избранником Давидом Манукяном. На этой почве, в сети появилось множество слухов, что Бузова беременна от Манукяна.

С тех пор Ольга на связь не выходила.

19 марта она вернулась и объявила в сторис, что лежит в больнице, но не по поводу беременности, а потому что собирается пройти общее обследование. Ольга Бузова рассказала, что впервые за долгое время она поняла всю важность лечения и обследований.

«Самое главное в нашей жизни — это здоровье, которым я решила активно заняться. Мне предстоит пройти сложный путь», — сказала Ольга Бузова в своём видео.

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