Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

«Мне предстоит пройти сложный путь»: Телеведущая Ольга Бузова вышла на связь из клиники

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала своим поклонникам о проблемах со здоровьем. Несколько дней назад Бузова выложила в своём инстаграм сторис с видео. Поклонники сразу поняли, что это больница, а вскоре и то, что это не просто «кабинет врача», а гинекологический кабинет. После своего дня рождения Ольга рассталась со своим избранником Давидом Манукяном. На этой почве, в сети появилось множество слухов, что Бузова беременна от Манукяна.

С тех пор Ольга на связь не выходила.

19 марта она вернулась и объявила в сторис, что лежит в больнице, но не по поводу беременности, а потому что собирается пройти общее обследование. Ольга Бузова рассказала, что впервые за долгое время она поняла всю важность лечения и обследований.

«Самое главное в нашей жизни — это здоровье, которым я решила активно заняться. Мне предстоит пройти сложный путь», — сказала Ольга Бузова в своём видео.

Сообщение «Мне предстоит пройти сложный путь»: Телеведущая Ольга Бузова вышла на связь из клиники появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

Немцы отказались работать на заводе Tesla даже за огромную зарплату
Немцы отказались работать на заводе Tesla даже за огромную зарплату
В экономику США призвали верить
В экономику США призвали верить
Набиуллина оценила последствия возможных санкций США на госдолг России
Набиуллина оценила последствия возможных санкций США на госдолг России
Премьер Италии заявил о готовности привиться вакциной AstraZeneca
Премьер Италии заявил о готовности привиться вакциной AstraZeneca
Глава МИД Венгрии привился «Спутником V»
Глава МИД Венгрии привился «Спутником V»
В США россиянина осудили на десять лет за киберпреступления
В США россиянина осудили на десять лет за киберпреступления
В избиении ветерана АТО в Одессе участвовал помощник нардепа: активисты проводят протестные акции
В избиении ветерана АТО в Одессе участвовал помощник нардепа:
Одекоре: африканский бизнес нуждается в московских технологиях
Одекоре: африканский бизнес нуждается в московских технологиях
Ждать ли россиянам роста заболеваемости COVID в апреле
Ждать ли россиянам роста заболеваемости COVID в апреле
Чемпион UFC Алджамейн Стерлинг опубликовал пост на русском языке в Instagram
Чемпион UFC Алджамейн Стерлинг опубликовал пост на русском языке в
«Мне предстоит пройти сложный путь»: Телеведущая Ольга Бузова вышла на связь из клиники
«Мне предстоит пройти сложный путь»: Телеведущая Ольга Бузова вышла
Комбриг ВСУ Брыжинский рассказал о последствиях атаки ВС на Донбассе
Комбриг ВСУ Брыжинский рассказал о последствиях атаки ВС на Донбассе

Топ на сегодня

Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
Сенатор РФ Пушков дал совет США после слов Псаки о России
Сенатор РФ Пушков дал совет США после слов Псаки о России
Политолог: Украина "достала" Германию своими просьбами
Политолог: Украина "достала" Германию своими просьбами
Кулеба рассказал, как Украина хочет "выжать" Россию из Крыма
Кулеба рассказал, как Украина хочет "выжать" Россию из Крыма
Байден по ошибке назвал Камалу Харрис президентом США
Байден по ошибке назвал Камалу Харрис президентом США

Еще по теме

Ольга Бузова и Батрутдинов записали видео со своего московского свидания
Тело Бузовой без фотошопа шокировало поклонников
Бузова взбудоражила интернет, продемонстрировав внезапно выросшую пышную грудь
Полуголая Ольга Бузова появилась на вручении премии Russian Musicbox