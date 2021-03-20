"Молодые, толковые". Лукашенко назвал возможных преемников

Алексей Вольцев

Президент Белоруссии указал на тех, кто, по его мнению, может претендовать на пост главы республики. Это его помощник, бывший глава МВД Юрий Караев, и губернатор Гродненской области Владимир Караник. Оба хорошо известны в стране. Чем обусловлен выбор Александра Лукашенко и для чего он завел разговор о преемниках — разбиралось РИА Новости.Один транзит власти

О возможных преемниках глава государства заявил, выступая перед трудовым коллективом предприятия "Молочный мир" в Гродно. Он коснулся темы передачи полномочий, которую часто поднимают в белорусских СМИ.

расценивал массовые несанкционированные митинги и столкновения с силами правопорядками как войну. "Идет неприкрытое и наглое воздействие, подпитанное безнаказанностью прежде всего и отсутствием страха, — говорил он осенью. — Моя работа сегодня в том, чтобы до каждого районного милиционера донести — твоя жизнь, будущее твоих детей и счастье жены зависят от того, насколько быстро и решительно ты выхватишь оружие и определишь, что тебя уже убивают, а ты все пытаешься их уговорить".объяснял, почему власти поступили правильно. "Нас пытались обвинять, что мы не вводим ограничительные мероприятия для того, чтобы не нанести ущерба экономике. Говорили, что наши соседи спасают людей, а не экономику. Белорусская система здравоохранения тоже спасала людей. Просто она начала делать это раньше. Когда во всем мире сокращали санитарно-эпидемиологическую службу, мы ее совершенствовали", — убеждал критиков Караник.оставит руководство республикой после принятия новой конституции. "Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду", — пообещал он в ноябре. В середине марта 2021-го он сообщил о начале деятельности Конституционной комиссии: она должна сформулировать поправки в основной закон.

Политический кризис в Белоруссии длится с августа 2020-го — в ночь после голосования, девятого числа, вспыхнули массовые протесты. По официальным данным, Лукашенко переизбрали примерно 80 процентов пришедших на участки. Оппозиция утверждает, что выборы сфальсифицированы.

объявила, что 400 граждан осуждены за участие в несанкционированных мероприятиях. В феврале председатель КГБ Иван Тертель сообщил, что пик протестов пройден, но позднее предупредил: возможны новые акты гражданского неповиновения.

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Глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан напоминает, что в теории объявление преемников меняет планы окружения лидера — кандидаты на высший пост становятся объектами атаки внутри и извне. "Можно, конечно, предположить, что Александр Григорьевич откровенен в выражении желаний. Но указание на кого-то как на достойного кандидата не означает, что это преемник, тем более пока заявлена непонятная конституционная реформа. Неясно, каков ее формат, какие полномочия будут у президента. Без этого всерьез рассуждать о смене главы республики не стоит", — уверен эксперт.

По его мнению, Лукашенко может реализовать казахстанский сценарий, когда президент уходит на пост руководителя другого органа — например, Совета безопасности. Вероятно, такой должностью может быть кресло председателя Всебелорусского народного собрания.

"Кандидатуру бывшего главного милиционера после 2020-го не одобрит большинство населения, а вот силовиков это устроит, — полагает Лизан. — Если же говорить об экс-министре здравоохранения, то он — фигура компромиссная и обладает авторитетом. Не зря его отправили в Гродно, регион, где власти проявили мягкость к оппозиции. Но в общем он человек исполнительный: будучи медиком, с коронавирусом боролся в заданных Лукашенко рамках — "Водка, баня, трактор".