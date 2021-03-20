"Молодые, толковые". Лукашенко назвал возможных преемников
Один транзит власти
О возможных преемниках глава государства заявил, выступая перед трудовым коллективом предприятия "Молочный мир" в Гродно. Он коснулся темы передачи полномочий, которую часто поднимают в белорусских СМИ.расценивал массовые несанкционированные митинги и столкновения с силами правопорядками как войну. "Идет неприкрытое и наглое воздействие, подпитанное безнаказанностью прежде всего и отсутствием страха, — говорил он осенью. — Моя работа сегодня в том, чтобы до каждого районного милиционера донести — твоя жизнь, будущее твоих детей и счастье жены зависят от того, насколько быстро и решительно ты выхватишь оружие и определишь, что тебя уже убивают, а ты все пытаешься их уговорить".объяснял, почему власти поступили правильно. "Нас пытались обвинять, что мы не вводим ограничительные мероприятия для того, чтобы не нанести ущерба экономике. Говорили, что наши соседи спасают людей, а не экономику. Белорусская система здравоохранения тоже спасала людей. Просто она начала делать это раньше. Когда во всем мире сокращали санитарно-эпидемиологическую службу, мы ее совершенствовали", — убеждал критиков Караник.оставит руководство республикой после принятия новой конституции. "Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду", — пообещал он в ноябре. В середине марта 2021-го он сообщил о начале деятельности Конституционной комиссии: она должна сформулировать поправки в основной закон.
Политический кризис в Белоруссии длится с августа 2020-го — в ночь после голосования, девятого числа, вспыхнули массовые протесты. По официальным данным, Лукашенко переизбрали примерно 80 процентов пришедших на участки. Оппозиция утверждает, что выборы сфальсифицированы.объявила, что 400 граждан осуждены за участие в несанкционированных мероприятиях. В феврале председатель КГБ Иван Тертель сообщил, что пик протестов пройден, но позднее предупредил: возможны новые акты гражданского неповиновения.
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Глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан напоминает, что в теории объявление преемников меняет планы окружения лидера — кандидаты на высший пост становятся объектами атаки внутри и извне. "Можно, конечно, предположить, что Александр Григорьевич откровенен в выражении желаний. Но указание на кого-то как на достойного кандидата не означает, что это преемник, тем более пока заявлена непонятная конституционная реформа. Неясно, каков ее формат, какие полномочия будут у президента. Без этого всерьез рассуждать о смене главы республики не стоит", — уверен эксперт.
По его мнению, Лукашенко может реализовать казахстанский сценарий, когда президент уходит на пост руководителя другого органа — например, Совета безопасности. Вероятно, такой должностью может быть кресло председателя Всебелорусского народного собрания.
"Кандидатуру бывшего главного милиционера после 2020-го не одобрит большинство населения, а вот силовиков это устроит, — полагает Лизан. — Если же говорить об экс-министре здравоохранения, то он — фигура компромиссная и обладает авторитетом. Не зря его отправили в Гродно, регион, где власти проявили мягкость к оппозиции. Но в общем он человек исполнительный: будучи медиком, с коронавирусом боролся в заданных Лукашенко рамках — "Водка, баня, трактор".