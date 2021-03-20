"Можете поздравить с новыми формами": Оксана Самойлова снова увеличила грудь
32-летняя Оксана Самойлова снова решилась лечь под нож хирурга. Супруга рэпера Джигана в очередной раз увеличила грудь, сообщает "Стархит".
Пару недель назад Оксана Самойлова призналась фанатам в инстаграме, что готовится сделать очередную пластику груди, поскольку ей пора заменить импланты после рождения и кормления детей - трех дочерей и маленького сына. В результате звезда выполнила свое намерение.
Многодетная мама уже смогла отойти от наркоза, вернувшись к привычной жизни. Оксана Самойлова отметила, что пластика груди не доставила ей какой-либо боли или дискомфорта.
"Наконец-то я это сделала! Очень рада, что не сбежала никуда! Чувствую себя хорошо, операция прошла хорошо!" - сказала Самойлова.
При этом формы супруги Джигана заметно изменились. Как отмечает Woman.ru, теперь бюст звезды на целый размер больше.
До этого супруга скандального рэпера ответила на вопрос, что бы она хотела изменить в себе.
"Мне 32)) Все, что я хотела изменить, я уже изменила)) Вот уже по второму кругу менять пора", — написала Оксана Самойлова.
Как писал NEWSTES, ранее пластический хирург откровенно об операциях Оксаны Самойловой.