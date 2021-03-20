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"Можете поздравить с новыми формами": Оксана Самойлова снова увеличила грудь

"Можете поздравить с новыми формами": Оксана Самойлова снова увеличила грудь

32-летняя Оксана Самойлова снова решилась лечь под нож хирурга. Супруга рэпера Джигана в очередной раз увеличила грудь, сообщает "Стархит".

Пару недель назад Оксана Самойлова призналась фанатам в инстаграме, что готовится сделать очередную пластику груди, поскольку ей пора заменить импланты после рождения и кормления детей - трех дочерей и маленького сына. В результате звезда выполнила свое намерение.

На повторную операцию решиться гораздо сложнее. Мотивации недостаточно. Это на первую с родным минус первым летишь на крыльях и ничего не замечаешь. Для меня данная попытка уже третья: две предыдущие не увенчались успехом. С одной я вообще сбежала, вторую отменила в ночь перед днем икс. Знаете, я ни дня в своей жизни не пожалела о том что когда-то сделала грудь, но 10 лет и четверо детей изрядно подпортили форму. Да и имплантат заменить было бы не лишним уже

Многодетная мама уже смогла отойти от наркоза, вернувшись к привычной жизни. Оксана Самойлова отметила, что пластика груди не доставила ей какой-либо боли или дискомфорта. 

"Наконец-то я это сделала! Очень рада, что не сбежала никуда! Чувствую себя хорошо, операция прошла хорошо!" - сказала Самойлова.

При этом формы супруги Джигана заметно изменились. Как отмечает Woman.ru, теперь бюст звезды на целый размер больше.

У меня 2*465 мл. Короче, тут такое ого-го. Меньше поставить было нельзя, поэтому можете меня поздравить с новыми формами. Чувствую себя великолепно, будто я не операцию сделала, а просто полежать приехала

До этого супруга скандального рэпера ответила на вопрос, что бы она хотела изменить в себе.

"Мне 32)) Все, что я хотела изменить, я уже изменила)) Вот уже по второму кругу менять пора", — написала Оксана Самойлова.

Как писал NEWSTES, ранее пластический хирург откровенно об операциях Оксаны Самойловой.

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По материалам: uposters.ru
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