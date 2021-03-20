Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Мусульманка из России решила отыскать мужу русскую жену

Мусульманка из России решила отыскать мужу русскую жену

Мусульманка из России решила отыскать мужу русскую женуФото: Asmaa Waguih / Reuters

Молодая мусульманка из Подмосковья решила отыскать мужу русскую жену и разместила об этом объявление в одной из соцсетей. Как сообщает «Московский Комсомолец», мусульманские сообщества ее осудили. В объявлении говорилось, что претендентка на роль второй жены должна быть девственницей не старше 23 лет и обязательно мусульманкой.

«Если бы мой муж пожелал вторую жену из похоти, я, может быть, и возражала бы. Но он хочет большую семью и много детей, это желание я уважаю. И вполне вероятно, что нас будет не двое, а несколько. Несколько жен в семье избавляют мужчину от искушения совершить прелюбодеяние», — объяснила Наргиза Тлеумбетова. По ее словам, кандидатку уже нашли. Сама Наргиза приняла ислам ради русского жениха по имени Сергей, который тоже стал мусульманином.

«Муфтият разрешает знакомиться в Интернете, но только с целью создания семьи. Но подобные страницы в соцсетях постепенно заполняет разврат, свойственный всему Интернету. Поэтому некоторые религиозные организации для удобства прихожан создали разделы знакомств при своих сайтах», — прокомментировал имам одной из столичных мечетей.

В ноябре 2020 года Духовное управление мусульман России (ДУМ) запретило браки с иноверцами. Там говорили, что «межконфессиональные браки недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия». Только он, по словам представителей управления, может разрешить ситуацию, приняв во внимание все обстоятельства конкретного случая. Юристы в свою очередь указывали, что подобный запрет не может иметь юридической силы.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Точно не Рокки: конгрессмен поднял Байдена на смех после слов о Путине
Точно не Рокки: конгрессмен поднял Байдена на смех после слов о Путине
В Черное море направился второй корабль США
В Черное море направился второй корабль США
В Японии объявили угрозу цунами из-за мощного землетрясения
В Японии объявили угрозу цунами из-за мощного землетрясения
Европейская страна сообщила о новом случае смерти после вакцины AstraZeneca
Европейская страна сообщила о новом случае смерти после вакцины
СМИ: звезду сериалов "Универ" и "След" задержали за нападение с ножом на автоинспектора
СМИ: звезду сериалов "Универ" и "След" задержали за нападение с ножом
В Исландии сняли извержение спавшего 6000 лет вулкана
В Исландии сняли извержение спавшего 6000 лет вулкана
"На ее тело без слез не взглянешь": Волочкова высмеяла фигуру Собчак
"На ее тело без слез не взглянешь": Волочкова высмеяла фигуру Собчак
В Саратовской области произошла утечка топлива из нефтепровода
В Саратовской области произошла утечка топлива из нефтепровода
Росстат: Реальные зарплаты в России упали почти на 28,9% в январе 2021 года
Росстат: Реальные зарплаты в России упали почти на 28,9% в январе
Делегации США и Китая обвинили друг друга в нарушении протокола на переговорах в Анкоридже 18 марта
Делегации США и Китая обвинили друг друга в нарушении протокола на
Врач-геронтолог Конев назвал предельный возраст для соблюдения диет
Врач-геронтолог Конев назвал предельный возраст для соблюдения диет
«Киев блефует»: Эксперты объяснили причину отсрочки наступления Украины на Донбасс
«Киев блефует»: Эксперты объяснили причину отсрочки наступления

Топ на сегодня

Источник назвал имя кандидата на должность посла России в Белоруссии
Источник назвал имя кандидата на должность посла России в Белоруссии
Посол США Дэвид Саттерфилд: Турция должна отказаться от С-400
Посол США Дэвид Саттерфилд: Турция должна отказаться от С-400
Стало известно о планах США по «Северному потоку — 2»: «Байден оказался в тупике»
Стало известно о планах США по «Северному потоку — 2»: «Байден
В ВОЗ оценили возможность победить коронавирус в 2021 году
В ВОЗ оценили возможность победить коронавирус в 2021 году
Кабардино-Балкарский госуниверситет будет развивать поликультурное образование совместно с БГПУ им. М. Акмуллы
Кабардино-Балкарский госуниверситет будет развивать поликультурное

Еще по теме

Модный приговор - Мужу, глядя на жену, плакать хочется (02.11.2017)
На станицах Playboy впервые появится мусульманка в хиджабе
Американец взорвал дом с женой внутри и захотел жениться на россиянке
Дима Дмитренко надеется, что его жена и мама помирятся